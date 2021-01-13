Цуренко поступилася у фіналі відбору Відкритого чемпіонату Австралії

Українська тенісистка Леся Цуренко (№146 WTA) не змогла пробитися до основноъ сітки Відкритого чемпіонату Австралії.

У Дубаї (ОАЕ), де проходять відбіркові матчі першого в сезоні турніру Grand Slam, українка у двох сетах програла представниці Росії Людмилі Самсоновій (127) - 6:7 (1:7), 2:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 24 хвилини.

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Цуренко, однак, зберігає шанси потрапити до основної сітки Australian Open-2021 як "лаки-лузер". Киянка виступала в "основі" турніру з 2011-го по 2020 роки.

Фото: tennisworldusa.org.