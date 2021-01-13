Кравченко: Завершувати кар'єру не планую, шукаю нову команду

37-річний півзахисник покине «Дніпро-1» цієї зими.

Капітан Дніпра-1 Сергій Кравченко не планує завершувати ігрову кар'єру, повідомляє Футбол NEWS, передає Укрінформ.

Керівництво Дніпра-1 запропонувало Кравченко посаду в клубі, але сам Сергій ще маю намір пограти на високому рівні.

«Ні, закінчувати кар'єру не збираюся. Не знаю, звідки з'явилася така інформація. Це маячня », - прокоментував ситуацію Сергій Кравченко.

«На збори з «Дніпром-1» я не їду, Йовічевич не бачить мене в команді. Зараз тренуюся і підтримую форму з дублем, шукаю нову команду », - сказав український ветеран.

У складі «Дніпра-1» Кравченко виступав з 2017 року, коли команда ще грала у Другій лізі. За весь час екс-півзахисник збірної України зіграв в 62 матчах дніпрян у всіх турнірах. У нинішньому сезоні Кравченко провів 13 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Нагадаємо, на зимову паузу команда Ігор Йовічевіч пішла на останньому місці в Favbet Лізі. У 13 іграх чемпіонату «Дніпро-1» здобув лише дві перемоги.

Фото: scdnipro1.com.ua.