В НХЛ зафіксували 27 позитивних тестів на COVID-19 перед стартом сезону

17 з них припали на «Даллас».

В НХЛ зафіксували 27 позитивних тестів на COVID-19 напередодні старту нового сезону, повідомляє The Athletic, передає Укрінформ.

Тестування проводилося з 30 грудня (12 тисяч тестів), позитивні результати були виявлені в дев'яти командах ліги. 17 випадків зараження коронавірусів зафіксовано в стані «Даллас Старс», більшість гравців переносять хворобу безсимптомно.

Починаючи з середи, ліга буде регулярно оновлювати інформацію за результатами тестів на COVID-19, в тому числі і по зараженим хокеїстам.

Нагадаємо, новий сезон НХЛ стартує в ніч на 14 січня.

Фото: УХЛ.