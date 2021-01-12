Шостий етап Кубка світу з біатлону розпочнуть чоловічим спринтом

В Обергофі капітан збірної України Дмитро Підручний почне гонку 33-м.

Став відомий склад чоловічої збірної України на спринтерську гонку, з якої почнеться шостий етап Кубка світу в Обергофі (Німеччина), повідомляє Укрінформ.

Склад збірної України на спринт в Обергофі: 14. Артем Тищенко, 33. Дмитро Підручний, 45. Антон Дудченко, 65. Артем Прима, 92. Руслан Ткаленко.

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Чоловічий спринт в Обергофі відбудеться 13 січня. Початок – о 15:30.

Як повідомляв Укрінформ, розташування основної команди залишили Богдан Цимбал і Тарас Лесюк, які цього тижня виступатимуть на Кубку IBU.