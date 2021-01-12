Суперліга: «Одеса» перемогла вдома «Дніпро»

Суперліга: «Одеса» перемогла вдома «Дніпро»

Укрінформ
Друга поразка поспіль одного з фаворитів чемпіонату.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Одеса» перемогла на своєму майданчику «Дніпро» 81:72, повідомляє Укрінформ.

Одесити перервали свою 4-матчеву серію поразок. А от «Днпіро» зазнав другої поразки поспіль. Найрезультативніший гравець матчу: Іссуф Санон («Дніпро») – 20.

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Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 28 (15), «Прометей» - 25 (15), «Тернопіль» - 24 (15), «Дніпро» - 23 (13), «Хімік» - 23 (14), «Запоріжжя» - 22 (15). 

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Будівельник» (Київ) переміг на чужому майданчику «Миколаїв» 92:80.

Фото: сайт ФБУ

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