«Зоря» зіграла внічию з «Ракувом» на зборі в Туреччині

Голи в активі Громова і Фаворова.

Клуб УПЛ «Зоря» (Луганськ) зіграв перший контрольний матч на зборі в Туреччині. «Зоря» зіграла внічию з польським клубом «Ракув» (Ченстохова) – 2:2, повідомляє Укрінформ.

Команда Віктора Скрипника розпочала тренувальний збір в Туреччині. В першому спарингу «Зоря» зіграла внічию з польським клубом «Ракув» - 2:2. У складі української команди м’ячі забили Громов і Фаворов (з пенальті).

«Зоря» на зборі в Туреччині проведе ще 4 спаринги: 15 січня - «Пяст» (Польща), 19 січня - «Войводіна» (Сербія), 20 січня - «Вождовац» (Сербія) , 25 січня - «Шкендія» (Північна Македонія). Збір луганської команди триватиме до 7 лютого.