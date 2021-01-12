Цуренко виступить у фіналі відбору Australian Open-2021
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко (№146 WTA) дійшла у вівторок до фінальної стадії кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.
У Дубаї (ОАЕ), де проходять відбіркові матчі першого в сезоні турніру Grand Slam, українка у двох сетах обіграла Леслі Керкгов з Нідерландів (176) - 6:3, 6:2, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 7 хвилин.
У фіналі відбору українка зустрінеться з переможницею матчу Людмила Самсонова (Росія, 127) - Робін Андерсон (США, 201).
Фото: tennisworldusa.org.