Костюк зупинилася у півфіналі турніру WTA 500 в ОАЕ

18-річна киянка Марта Костюк (№99 WTA) зачохлила ракетку на стадії 1/2 фіналу турніру в Абу-Дабі (ОАЕ) із призовим фондом 565 тис 530 дол.

У вівторок українка поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (№46 WTA) - 6:7 (8:10), 4:6, передає Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин. Це був перший півфінал WTA у кар'єрі Марти.

Другою фіналісткою змагань в Абу-Дабі стала 10-та "ракетка" світу Аріна Соболенко з Білорусі, яка перемогла гречанку Марію Саккарі (22) - 6:3, 6:2.

Фото: thenewdaily.com.