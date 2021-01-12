Українка Калініна програла у півфіналі кваліфікації Australian Open

Українка Калініна програла у півфіналі кваліфікації Australian Open

Укрінформ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№163 WTA) у вівторок завершила виступи у відборі  Відкритого чемпіонату Австралії-2021.

У Дубаї (ОАЕ), де проходять відбіркові матчі першого в сезоні турніру Grand Slam, Ангеліна у другому колі програла лідерці посіву Каї Юван зі Словеніі (104)  - 2:6, 4:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 16 хвилин.

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12 січня свой півфінальний поєдинок кваліфікації Australian Open також проведе українка Леся Цуренко (146).

Фото: btu.org.

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