Українка Калініна програла у півфіналі кваліфікації Australian Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№163 WTA) у вівторок завершила виступи у відборі Відкритого чемпіонату Австралії-2021.

У Дубаї (ОАЕ), де проходять відбіркові матчі першого в сезоні турніру Grand Slam, Ангеліна у другому колі програла лідерці посіву Каї Юван зі Словеніі (104) - 2:6, 4:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 16 хвилин.

12 січня свой півфінальний поєдинок кваліфікації Australian Open також проведе українка Леся Цуренко (146).

Фото: btu.org.