Лопес: Перемігши Ломаченка, я зробив щасливою легку вагу профі-боксу

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес упевнений, що значно спростив життя багатьом топовим боксерам дивізіону, перемігши ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

За словами американця, навіть тепер інші лідери легкої ваги бояться українця і не бажають виходити з ним в ринг, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Інші боксери у легкій вазі не хочуть битися з Ломаченком, ці хлопці бояться його. - заявив Лопес. - Вони були дуже щасливі, коли Теофімо зробив те, що зробив. Тепер вони можуть дбати про інші речі. Я маю на увазі і Райана Гарсію, і Джервонту Девіса, й інших хлопців. Тепер вони виключили Ломаченка з рівняння".

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Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня Ломаченко у Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: klitschko-brothers.com.