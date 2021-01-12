Завацька завершила виступи у відборі Australian Open-2021

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№118 WTA) зупинилася у півфіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.

У Дубаї (ОАЕ), де проходять відбіркові матчі першого в сезоні турніру Grand Slam, 20-річна уродженка Луцька у вівторок програла у трьох сетах Анкіті Райні з Індії (180) - 2:6, 6:2, 3:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 2 годині 22 хвилини.

Сьогодні свої півфінальні матчі кваліфікації Australian Open-2021 також проведуть українки Леся Цуренко (146) та Ангеліна Калініна (163).

Фото: j48tennis.net.