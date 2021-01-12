Супряга, Родрігеш, Попов і ще 10 футболістів «Динамо» прибули на медогляд

Супряга, Родрігеш, Попов і ще 10 футболістів «Динамо» прибули на медогляд

Укрінформ
Кияни готуються до зимових зборів.

Друга група футболістів «Динамо» прибула на плановий медогляд, повідомляє Dinamomania, передає Укрінформ.

У другій групі - 13 футболістів.

Сьогодні, 12 січня, медогляд пройдуть Олександр Тимчик, Денис Попов, Міккель Дуелунд, Валентин Моргун, Руслан Нещерет, Тудор Белуце, Владислав Супряга, Мохаммед Кадірі, Клейтон, Сідклей, Георгій Бущан, Жерсон Родрігеш і Назарій Русин.

Перша група пройшла медогляд 11 січня.

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Нагадаємо, гравці «Динамо» здали негативні тести на коронавірус і провели перше тренування.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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