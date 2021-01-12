«Рух» повернувся з відпустки і приступив до тренувань

Футболісти займаються на базі академії клубу.

«Рух» вийшов з відпустки і провів перше тренування на базі академії клубу, повідомляє офіційний сайт «Руху», передає Укрінформ.

Тренувальний збір у Винниках триватиме до 18 січня, потім команда відправиться до Туреччини. Львів'яни запланували один спаринг на перший збір, суперник поки уточнюється.

«Думаю, вже всі скучили за футболом: і футболісти, і тренери. Перший збір проводимо в нашій академії. Основне завдання - підготувати гравців до зарубіжного збору.

Працювати будемо більше в аеробному режимі. Футболісти вже пройшли великий шматок роботи вдома. Оскільки ми будемо тренуватися зараз на полі зі штучним покриттям, то внесемо певні корективи в нашу роботу. До Туреччини вилітаємо 20 січня », - сказав головний тренер «Руху» Іван Федик.

Нагадаємо, львівська команда закінчила переше коло чемпіонату України на 12 місці.

Фото: fcrukh.com,