Світоліна зупинилася у чвертьфіналі турніру WTA 500 в Абу-Дабі

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна не зуміла вийти до півфіналу турніру в Абу-Дабі (ОАЕ) із призовим фондом 565 тис. 530 дол.

В 1/4 фіналу Еліна поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (№46 WTA) - 7:5, 3:6, 6:7 (3:7), передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 2 години 37 хвилин.

Раніше у понеділок до 1/2-ї цих змагань вийшла українка Марта Костюк (99), яка обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо (66) - 0:6, 6:1, 6:4. Матч проти Кудерметової стане для 18-річної киянки першим півфіналом WTA в кар'єрі.

Другу півфінальну пару склали Аріна Соболенко (Білорусь, 10) - Марія Саккарі (Греція, 22).

Як повідомляв Укрінформ, у першому колі Світоліна перемогла американку Джессіку Пегулу (6:4, 6:3), у другому та третьому росіянок, відповідно Віру Звонарьову - 6:4, 6:1 та Катерину Александрову - 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Фото: essentiallysports.co.