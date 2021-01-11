Усик може розірвати контракт зІ співпромоутером Гірном

Британець Едді Гірн, який є співпромоутером претендента на титули у суперважкій вазі Олександра Усика, заявив, що український боксер готовий розірвати з ним контракт.

Відбутися це може в тому випадку, якщо Усик не отримає бою з чемпіоном WBA/IBF/WBO британцем Ентоні Джошуа, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Усик піде, якщо ми не зведемо його з Ентоні Джошуа, - сказав Гірн. - Проблема в тому, що в нас вже є хлопець, який відійшов убік заради бою за абсолютне чемпіонство. Це британець Джек Кеттерал. Уся ж плутанина через те, що на кону стоять величезні гроші, і кожен хоче урвати свій шматок пирога".

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Нагадаємо, що раніше Джошуа неодноразово заявляв, що розраховує те , що Усик "відійде вбік" заради його об'єднавчого поєдинку зі співвітчизником, володарем титулу WBC у дівізоні Тайсоном Ф'юрі.

Фото: boxingnewsandviews.com.