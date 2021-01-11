Снігур програла в дебютному матчі кваліфікації Australian Open

Снігур програла в дебютному матчі кваліфікації Australian Open

Укрінформ
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№221 WTA) вибула з боротьби у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.

На корті Дубая (ОАЄ) 18-річна киянка у першому колі відбору поступилася американці Кеті Макнеллі (121) - 4:6, 1:6, передає Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

Читайте також: Цуренко пройшла перше коло відбору Australian Open-2021

Як повідомлялося, раніше стадію 1/4 фіналу кваліфікації подолали українки Леся Цуренко (146), Катаріна Завацька (118) та Ангеліна Калініна (163).

Фото: euro.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-