Снігур програла в дебютному матчі кваліфікації Australian Open
Укрінформ
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№221 WTA) вибула з боротьби у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.
На корті Дубая (ОАЄ) 18-річна киянка у першому колі відбору поступилася американці Кеті Макнеллі (121) - 4:6, 1:6, передає Укрінформ.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин.
Як повідомлялося, раніше стадію 1/4 фіналу кваліфікації подолали українки Леся Цуренко (146), Катаріна Завацька (118) та Ангеліна Калініна (163).
Фото: euro.com.