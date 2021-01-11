Ломаченко оцінив техніку та силу удару Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко розповів про техніку удару свого недавнього суперника по чемпіонського бою у легкій вазі американця Теофімо Лопеса.

За словами Ломаченко, Лопес б'є неправильно, і в нього немає ударів, які можуть відправити суперника в нокаут, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Лопес - сильний хлопець. Але я не можу сказати, що в нього є жорсткі удари, які можуть нокаутувати. Так, він потужно б'є, але суть не в тому, як потужно ти б'єш. Головне те, наскільки точно удари потрапляють у певні частини голови, - заявив Ломаченко. - Лопес завдав кілька точних ударів. Але вони не вразили мене. Може, він неправильно б'є або не такий сильний, як здається".

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня Ломаченко у Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: klitschko-brothers.com.