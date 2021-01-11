Цуренко пройшла перше коло відбору Australian Open-2021
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко (№146 WTA) подолала стартовий раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.
У Дубаї (ОАЕ), де проходять відбіркові матчі, киянка перемогла австралійку Івану Попович (362) - 2:6, 6:2, 6:2, передає Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини.
Наступною суперницею нашої тенісистки буде Леслі Паттінама Керхов з Нідерландів (176).
Як повідомляв Укрінформ, до півфіналу кваліфікації Australian Open також вийшли українки Катаріна Завацька (118) та Ангеліна Калініна (163).
Фото: tennisworldusa.org.