Цуренко пройшла перше коло відбору Australian Open-2021

Цуренко пройшла перше коло відбору Australian Open-2021

Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко (№146 WTA) подолала стартовий раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. 

У Дубаї (ОАЕ), де проходять відбіркові матчі, киянка перемогла австралійку Івану Попович (362) - 2:6, 6:2, 6:2, передає Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини.

Наступною суперницею нашої тенісистки буде Леслі Паттінама Керхов з Нідерландів (176).

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Як повідомляв Укрінформ, до півфіналу кваліфікації Australian Open також вийшли українки Катаріна Завацька (118) та Ангеліна Калініна (163).  

Фото: tennisworldusa.org.

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