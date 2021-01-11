Калініна успішно стартувала в кваліфікації Australian Open, розгромивши Озген

Українка не залишила шансів для тенісистки з Турції в чвертьфіналі кваліфікації.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла чвертьфінальний матч кваліфікації Australian Open, повідомляє Укрінформ.

Українка у двох сетах легко розгромила представницю Туреччини Пемру Озген. Зустріч тривала 52 хвилини - за цей час Калініна взяла п'ять подач Озген і з першої спроби реалізувала матчбол.

Сьогодні свої стартові матчі кваліфікації проведуть Леся Цуренко і Дарина Снігур.

Нагадаємо, в основну сітку першого Мейджора (WTA) сезону заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Участь останньої на турнірі виявилося під питанням через відсторонення через звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

Фото: Facebook.com.