Михайлюк набрав три очки в програному матчі «Детройта» проти «Юти»
Укрінформ
Українець провів на майданчику 15 хвилин.
Український захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Юти Джаз», повідомляє Укрінформ.
Михайлюк провів на майданчику майже 15 хвилин. За цей час Святослав набрав три очки, реалізувавши один з восьми триочкових кидків. Також в активі українця два перехоплення і один блок-шот.
Це восьма поразка «Пістонз» в сезоні. «Детройт» замикає турнірну таблицю Східної конференції НБА.
Нагадаємо, наступний матч «Пістонз» проведуть в ніч з 13 на 14 січня проти «Мілуокі Бакс». Початок - о 2:00 за київським часом.
Фото: Reuters.