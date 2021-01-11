Михайлюк набрав три очки в програному матчі «Детройта» проти «Юти»

Українець провів на майданчику 15 хвилин.

Український захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Юти Джаз», повідомляє Укрінформ.

Михайлюк провів на майданчику майже 15 хвилин. За цей час Святослав набрав три очки, реалізувавши один з восьми триочкових кидків. Також в активі українця два перехоплення і один блок-шот.

Це восьма поразка «Пістонз» в сезоні. «Детройт» замикає турнірну таблицю Східної конференції НБА.

Нагадаємо, наступний матч «Пістонз» проведуть в ніч з 13 на 14 січня проти «Мілуокі Бакс». Початок - о 2:00 за київським часом.

Фото: Reuters.