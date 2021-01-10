Стала відома суперниця Костюк по чвертьфіналу турніру WTA в Убу-Дабі
Укрінформ
Іспанська тенісистка Сара Соррібес-Тормо (№ 66 WTA) стане опоненткою українки Марти Костюк в 1/4 фіналу турніру в Абу-Дабі (ОАЕ) із призовим фондом 565 тис 530 дол.
У другому колі іспанка переграла Анастасію Гасанову з Росії (292) - 7:5, 6:3, передає Укрінформ.
Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин.
Сьогодні на корт в Абу-Дабі вийде й перша "ракетка" України Еліна Світоліна. В 1/8 фіналу українка зіграє з Катериною Александровою (Росія).
Фото: j48tennis.net.