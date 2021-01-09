Підручний та Блашко не побіжать сьогоднішні гонки переслідування

Причину їх відсутності не називають.

Дарина Блашко і капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустять сьогоднішні гонки переслідування на етапі Кубка світу в Оберхофі, повідомляє «Суспільне: спорт», передає Укрінформ.

Причина для невключення Підручного і Блашко в стартові списки учасників не називається.

Єдиним представником України в чоловічій гонці переслідування залишився Артем Прима, який стартує під 30-м номером. У жінок побіжать Юлія Джима і Олена Підгрушна - під 11-м і 53-м номерами відповідно.

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У вчорашньому спринті Підручний посів 53-е місце, зробивши чотири промахи на першому вогневому рубежі. Блашко пройшла дистанцію без промахів і показала 32-й кращий результат.

Нагадаємо, жіноча гонка стартує о 13:45 за київським часом, чоловіча - о 15:45.

Фото: Getty Images.