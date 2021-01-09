Михайлюк набрав шість очок в матчі з «Фініксом»

«Детройт» в овертаймі здобув другу перемогу в сезоні.

Український захисник Святослав Михайлюк набрав шість очок в матчі регулярного чемпіонату проти «Фінікс Санз», повідомляє Укрінформ.

Михайлюк увійшов у гру з лави, провів на майданчику 17 хвилин і реалізував два з дев'яти кидків з гри (два з восьми - трьохочкових).

У нинішньому сезоні Святослав провів вісім матчів (зі старту - жодного) і в середньому приносить команді 8,8 пунтктів при двох підборах. Обігравши «Фінікс», «Пістонз» здобули другу перемогу в новому сезоні, але залишаються на останньому місці в таблиці Східної конференції НБА.

Нагадаємо, у наступному матчі команда Дуейна Кейсі прийме «Юта Джаз» в неділю, 10 січня. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Фото: twitter.com.