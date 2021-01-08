«Ворскла» хоче продовжити контракт із захисником Ндіайє

Контракт француза закінчується влітку 2021 року.

Головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов повідомив FootBoom, що клуб працює над продовженням контракту із захисником Пап-Альюне Ндіайє. Інтерес до центрбека проявляють «Лілль», «Вест Гем» і «Брага».

Контракт Ндіайє закінчується влітку 2021 року. В цьому сезоні захисник зіграв в 14 матчах за «Ворсклу» і відзначився однією результативною передачею.

Також Максимов підтвердив підписання повноцінного контракту з хавбеком Луїзао. Раніше він виступав за «Ворсклу» на правах оренди з «Порту».

«Ворскла» завершила першу частину сезону на п'ятому місці УПЛ. 11 січня команда Максимова відправиться на збори до Туреччини.

Фото: footboom.com