«Ворскла» хоче продовжити контракт із захисником Ндіайє

«Ворскла» хоче продовжити контракт із захисником Ндіайє

Укрінформ
Контракт француза закінчується влітку 2021 року.

Головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов повідомив FootBoom, що клуб працює над продовженням контракту із захисником Пап-Альюне Ндіайє. Інтерес до центрбека проявляють «Лілль», «Вест Гем» і «Брага».

Контракт Ндіайє закінчується влітку 2021 року. В цьому сезоні захисник зіграв в 14 матчах за «Ворсклу» і відзначився однією результативною передачею.

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Також Максимов підтвердив підписання повноцінного контракту з хавбеком Луїзао. Раніше він виступав за «Ворсклу» на правах оренди з «Порту».

«Ворскла» завершила першу частину сезону на п'ятому місці УПЛ. 11 січня команда Максимова відправиться на збори до Туреччини.

Фото: footboom.com

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