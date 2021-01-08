ФТУ: Ми упевнені, що Ястремська не приймала заборонені препарати

Федерація тенісу України опублікувала заяву на підтримку другої "ракетки" країни Даяни Ястремський, яку тимчасово відсторонили від виступів через позитивний тест на допінг.

Відзначається, що федерація довіряє 20-річній тенісистці й докладе усіх зусиль для її реабілітації, повідомляє ФТУ у Facebook.

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"Як грім серед ясного неба прозвучала інформація про позитивний тест Даяни Ястремської на заборонені препарати. Федерація тенісу України повністю довіряє нашій тенісистці й упевнена в тому, що вона не порушувала жодних заборон і не приймала препарати, що входять до списку заборонених WADA. Також ми сподіваємося, що розслідування цього прикрого інциденту доведе повну невинуватість нашої спортсменки. Команда висококваліфікованих фахівців вже працює над цією проблемою кілька тижнів. Усім, хто докладно зануриться в обставини справи, стане очевидно, що цей препарат не може прийматися для покращення спортивних результатів жінками... Федерація тенісу Україна підтримує Даяну у цьому нелегкому випробуванні і докладе всіх зусиль для реабілітації нашої тенісистки", - йдеться у заяві ФТУ.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.