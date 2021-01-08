Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ла Ліги

Складні перемоги «Барселони» і «Реала», матч туру в Севільї.

В Іспанії продовжується запекла боротьба за чемпіонство. Будь-яка втрата очок може суттєво змінити ситуацію у цій гонці. Чого саме очікувати від найближчих матчів за участю переслідувачів лідера аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Севілья» - «Реал Сосьєдад»: команди заб’ють менше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.6

Команда з Сан-Себастьяна подолала кризу і не бажає залишати першу трійку. Матч проти амбітної «Севільї», яка також має великі плани на зону ЛЧ, стане черговою перевіркою можливостей сенсаційного «Реал Сосьєдад».

У попередньому турі команда Хулена Лопетегі не зуміла перемогти в дербі «Бетіс» (1:1). Після 15 зіграних матчів «Севілья» набрала 27 очок і посідає 6-у сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги (8 перемог, 3 нічиї, 4 поразки). У 5-х останніх іграх в чемпіонаті андалузці здобули 3 перемоги і 2 рази зіграли внічию. У домашніх поєдинках в активі «Севільї» 7 перемог в 10 попередніх матчах чемпіонату (1 нічия, 2 поразки). Перед матчем з «Реал Сосьєдад» команда Лопетегі пройшла в 2-му раунді Кубка Іспанії клуб третього дивізіону «Лінарес Депортіво» (2:0).

У минулій грі чемпіонату «Реал Сосьєдад» розділив очки з «Осасуною» (1:1) і залишився на 3-у місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Відзначимо, що у команди на одну гру більше, бо вона вже провела перенесену зустріч 19-го туру. В активі «Реал Сосьєдад» всього одна перемога в 8 останніх поєдинках чемпіонату (4 нічиї, 3 поразки). На виїзді в Ла Лізі команда не змогла виграти в 3 з 4 попередніх матчах (1 нічия, 2 поразки). Остання гостьова перемога здобута в Більбао, де «Реал Сосьєдад» обіграв у дербі Країни басків «Атлетік» (1:0).

«Севілья» - «Реал Сосьєдад». Прогноз

Господарі мінімально переможуть, якщо не зіграють нижче за свій звичний рівень. Шанси басків залежать від появи на полі Оярсабаля і Давіда Сільви.

Прогноз на матч «Гранада» - «Барселона»: ТБ 2.5. Коефіцієнт - 1.6

Матч каталонців проти «Гранади» буде досить цікавим: цьогоріч суперник виглядає непогано і здатний нав’язати боротьбу гранду.

9 очок у останніх 5 поєдинках - непоганий результат для «Гранади». Але могло бути більше. Звісно, мова не йде про перемогу у Мадриді над «Реалом» - там на команду Дієго Мартінеса очікували відносно прогнозовані 0:2. У останньому турі, який відбувся вже після нового року, на «Гранаду» очікувала поразка із таким самим рахунком проти «Ейбара». І це значно серйозніша проблема, аніж невдача із діючим чемпіоном Іспанії.

«Барселоні» після невдалого старту вдалося суттєво покращити своє турнірне положення. Завдяки перемозі каталонців над «Атлетіком» (3:2) підопічні Рональда Кумана застрибнули на 3-ю сходинку в турнірній таблиці. Так, відстань від лідерів «Атлетіко» та «Реала» складає 7 та 5 очок відповідно, та й за зіграними матчами ситуація не на користь «Барселони». Але ж це значно краще старту сезону, коли каталонці йшли в середині турнірної таблиці.

«Гранада» - «Барселона». Прогноз

Новий рік для «Барселони» розпочався із дуже непростих перемоги над «Уескою» і «Атлетіком». Проти «Гранади» буде не менш складно, і тут важливо, в першу чергу, забивати як можна більше. Каталонці на це здатні.

Прогноз на матч «Осасуна» - «Реал»: перемога мадридців. Коефіцієнт - 1.5

Команди перебувають на протилежних полюсах турнірної таблиці: мадридці займають другу сходинку і продовжують боротися із «Атлетіко» за чемпіонство. А ось «Осасуна» поки що намагається вибратися із зони вильоту.

«Осасуна» в останніх трьох поєдинках чемпіонату не програвала. Але лише у зустрічі із «Реал Сосьєдадом» підопічні Ягоба Аррасате здобули той результат, яким справді можна пишатися.Щодо двох інших нічийних матчів, то «Ельче» та «Алавес» - це головні конкуренти за місце в еліті.

«Реал» значно покращив результати у останніх матчах. Лише в останньому поєдинку 2020 року, коли команда Зінедіна Зідана зустрічалася із «Ельче», їй не вдалося здобути перемогу. Решта матчів була зіграна найкращим чином, завдяки чому гонитва за «Атлетіко» продовжується. Зараз же найголовніше не втрачати очки проти «Осасуни», адже досвід позаминулого поєдинку в чемпіонаті доводить, що втратити важливі бали не із найсильнішим суперником ця команда цілком може.

«Осасуна» - «Реал». Прогноз

Від матчу 2-ї та 19-ї команд чемпіонату навряд чи варто очікувати великої інтриги. Але тепер хоча б «Осасуна» підходить до поєдинку із грандом, маючи хоча б якусь безпрограшну серію. Тим не менш, «Реал» все одно переможе.

Фото: AS