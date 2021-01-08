Луїзао підпише повноцінний контракт з «Ворсклою»
Опорний півзахисник «Порту» Луїзао в найближчі дні стане гравцем «Ворскли», повідомляє Footboom, передає Укрінформ.
22-річний бразилець вже знаходиться в Україні, сторони близькі до завершення переходу. Очікується, що з хавбеком підпишуть повноцінний контракт. Поточна угода з «Порту» розрахована до 30 червня 2022 року.
Футболіст виступав за «Ворсклу» в минулому сезоні на правах оренди. В УПЛ провів 20 матчів, забив 1 гол.
Луїзао - вихованець «Сан-Паулу», в 2017-му він перейшов у «Порту», але за основу провів лише 1 матч. За дубль португальського клубу забив 3 голи і зробив 9 гольових передач в 64 матчах.
Тransfermarkt оцінює гравця в 800 000 євро.
Нагадаємо, полтавський клуб в зимове міжсезоння вже підписав Георгія Цитаішвілі, Олів'є Тілля і Амілкара Коджові.
Фото: vorskla.com.