Луїзао підпише повноцінний контракт з «Ворсклою»

Полтавський клуб придбає футболіста з португальського «Порту».

Опорний півзахисник «Порту» Луїзао в найближчі дні стане гравцем «Ворскли», повідомляє Footboom, передає Укрінформ.

22-річний бразилець вже знаходиться в Україні, сторони близькі до завершення переходу. Очікується, що з хавбеком підпишуть повноцінний контракт. Поточна угода з «Порту» розрахована до 30 червня 2022 року.

Футболіст виступав за «Ворсклу» в минулому сезоні на правах оренди. В УПЛ провів 20 матчів, забив 1 гол.

Луїзао - вихованець «Сан-Паулу», в 2017-му він перейшов у «Порту», ​​але за основу провів лише 1 матч. За дубль португальського клубу забив 3 голи і зробив 9 гольових передач в 64 матчах.

Тransfermarkt оцінює гравця в 800 000 євро.

Нагадаємо, полтавський клуб в зимове міжсезоння вже підписав Георгія Цитаішвілі, Олів'є Тілля і Амілкара Коджові.

Фото: vorskla.com.