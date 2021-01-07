Костюк програла у першому колі парної сітки турніру WTA в Абу-Дабі

Українська тенісистка Марта Костюк разом зі словенкою Андреєю Клепач у трьох сетах поступилася у стартовому матчі парного розряду турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Результат їхньої сьогоднішньої гри з японським дуетом Сюко Аояма/Ена Сібахара - 6:4, 5:7, 10:12, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 42 хвилини. Характерно, що у поєдинку за чвертьфінал суперницями японок будуть переможниці чесько-українського протистояння Кароліна Мухова/Маркета Вондроушова - Катерина Бондаренко/Надія Кіченок. Читайте також: Бондаренко і Костюк вийшли до другого кола турніру WTA в Абу-Дабі Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол. Фото: thenewdaily.com.