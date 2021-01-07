Костюк програла у першому колі парної сітки турніру WTA в Абу-Дабі
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк разом зі словенкою Андреєю Клепач у трьох сетах поступилася у стартовому матчі парного розряду турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).
Результат їхньої сьогоднішньої гри з японським дуетом Сюко Аояма/Ена Сібахара - 6:4, 5:7, 10:12, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 42 хвилини.
Характерно, що у поєдинку за чвертьфінал суперницями японок будуть переможниці чесько-українського протистояння Кароліна Мухова/Маркета Вондроушова - Катерина Бондаренко/Надія Кіченок.
Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол.
Фото: thenewdaily.com.