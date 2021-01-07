Спортсменам Донеччини призначили обласну стипендію на 2021 рік

Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка спортсмени Донеччини отримуватимуть щомісячні стипендії, починаючи з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.

"Загалом до списку стипендіатів увійшли 70 спортсменів: 40 з них представляють олімпійські види спорту (20 отримуватимуть стипендії у розмірі шести прожиткових мінімумів, 20 – у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів), 15 – неолімпійські види спорту і ще 15 – види спорту серед осіб з інвалідністю (стипендії у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Положення про стипендії перспективним спортсменам Донецької області, затвердженого розпорядженням голови Донецької ОДА, керівника Донецької ВЦА від 13 лютого 2017 року № 134, враховуючи Протокол засідання комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області від 15 грудня 2020 року, з метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у регіоні затверджено список найкращих атлетів Донеччини, які заохочуються обласними стипендіями. Розпорядження голови ОДА, керівника Донецької обласної ВЦА Павла Кириленка про присвоєння стипендій спортсменам видано 24.12.2020 за № 1436/5-20.

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З повним переліком атлетів, які отримуватимуть стипендію у 2021 році, можна ознайомитися тут.

У разі невиконання спортсменами індивідуальних планів підготовки, що буде виявлятися завдяки щомісячному моніторингу, у затвердженому списку проводитимуться заміни.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів призначив академічні стипендії 96 найбільш обдарованим студентам закладів вищої освіти у 2020/2021 навчальному році.