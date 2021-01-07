Бех і Ткаленко - в складі України на етап Кубка світу в Оберхофі, Валя Семеренко пропустить спринт

Визначився склад збірної України на п'ятий етап Кубка світу в Оберхофі.

Відомо, хто буде представляти збірну України на Кубку світу з біатлону, повідомляє «Суспільне».

Чоловіки:

- Дмитро Підручний;

- Артем Прима;

- Руслан Ткаленко;

- Тарас Лесюк;

- Артем Тищенко.

Жінки:

- Дарина Блашко;

- Юлія Джима;

- Олена Підгрушна;

- Катерина Бех;

- Віта Семеренко або Анастасія Меркушина.

Відзначається, що з останнім місцем в жіночій команді головний тренер Юрай Санітра визначиться за день до початку етапу, 7 січня.

Пропустять спринти: Валентина Семеренко, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Нагадаємо, етап пройде з 8 по 10 січня 2021 року.