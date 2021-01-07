Бех і Ткаленко - в складі України на етап Кубка світу в Оберхофі, Валя Семеренко пропустить спринт
Укрінформ
Визначився склад збірної України на п'ятий етап Кубка світу в Оберхофі.
Відомо, хто буде представляти збірну України на Кубку світу з біатлону, повідомляє «Суспільне».
Чоловіки:
- Дмитро Підручний;
- Артем Прима;
- Руслан Ткаленко;
- Тарас Лесюк;
- Артем Тищенко.
Жінки:
- Дарина Блашко;
- Юлія Джима;
- Олена Підгрушна;
- Катерина Бех;
- Віта Семеренко або Анастасія Меркушина.
Відзначається, що з останнім місцем в жіночій команді головний тренер Юрай Санітра визначиться за день до початку етапу, 7 січня.
Пропустять спринти: Валентина Семеренко, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Нагадаємо, етап пройде з 8 по 10 січня 2021 року.