Вісім очок Михайлюка не допомогли «Детройту» перемогти «Мілуокі»
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Укрінформ
Українець зіграв майже 14 хвилин в матчі.
Український захисник Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА між "Детройт Пістонз» і «Мілуокі Бакс», передає Укрінформ
Михайлюк провів на паркеті 13 хвилин і 31 секунду. За цей час він відзначився вісьмома очками, 2 підбираннями та чотирма ассистами.
Набрані пункти українця не допомогли «Детройту» здобути перемогу - 115: 130. У восьми матчах сезону Пістонз програли сім разів. У турнірній таблиці Східної конференції команда Михайлюка йде на останньому, 15-му місці.
Нагадаємо, в наступному матчі «Пістонз» гратимуть проти «Фінікс Санз».
Фото: Getty Images.