Орлов і Сачко програли у кваліфікації на турнірі ATP 250 Antalya Open
Укрінформ
Українські тенісисти Владислав Орлов та Віталій Сачко не зуміли вийти у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 Antalya Open із призовим фондом 361 тис 800 дол.
У першому раунді відбіру Орлов програв п'ятому сіяному німцю Матіасу Бахінгеру з Німеччини - 1:6, 5:7, передає Укрінформ.
Сачко поступився з чеським тенісистом Мікаелом Врбенські (11) - 5:7, 2:6.
У парному розряді змагань в Анталії виступить киянин Денис Молчанов. Він зіграє з колишнім співвітчизником, який нині представляє Казахстан - Олександром Недовєсовим.
Турнір триватиме до 13 січня.
На фото: Владислав Орлов/btu.org.