Орлов і Сачко програли у кваліфікації на турнірі ATP 250 Antalya Open

Орлов і Сачко програли у кваліфікації на турнірі ATP 250 Antalya Open

Укрінформ
Українські тенісисти Владислав Орлов та Віталій Сачко не зуміли вийти у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 Antalya Open із призовим фондом 361 тис 800 дол.

У першому раунді відбіру Орлов програв п'ятому сіяному німцю Матіасу Бахінгеру з Німеччини - 1:6, 5:7, передає Укрінформ.

Сачко поступився з чеським тенісистом Мікаелом Врбенські (11) - 5:7, 2:6.

У парному розряді змагань в Анталії виступить киянин Денис Молчанов. Він зіграє з колишнім співвітчизником, який нині представляє Казахстан - Олександром Недовєсовим.

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Турнір триватиме до 13 січня.

На фото: Владислав Орлов/btu.org.

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