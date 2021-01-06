Орлов і Сачко програли у кваліфікації на турнірі ATP 250 Antalya Open

Українські тенісисти Владислав Орлов та Віталій Сачко не зуміли вийти у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 Antalya Open із призовим фондом 361 тис 800 дол.

У першому раунді відбіру Орлов програв п'ятому сіяному німцю Матіасу Бахінгеру з Німеччини - 1:6, 5:7, передає Укрінформ. Сачко поступився з чеським тенісистом Мікаелом Врбенські (11) - 5:7, 2:6. У парному розряді змагань в Анталії виступить киянин Денис Молчанов. Він зіграє з колишнім співвітчизником, який нині представляє Казахстан - Олександром Недовєсовим. Читайте також: Бондаренко пройшла до основної сітки турніру WTA 500 в ОАЕ Турнір триватиме до 13 січня. На фото: Владислав Орлов/btu.org.