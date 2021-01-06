Людмила Кіченок програла парний матч турніру WTA в Абу-Дабі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із Кейтлін Крістіан зі США невдало стартувала в парному розряді турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ) із призовим фондом 565 тис 530 дол.

Українсько-американський дует програв канадсько-мексиканському тандему Шерон Фічмен/Джуліана Ольмос - 4:6, 6:7 (3:7), передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 38 хвилин. У парній сітці змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open також заявлена ​​сестра Людмили - Надія Кіченок, яка зіграє у парі із співвітчизницею Катериною Бондаренко. Читайте також: Бондаренко пройшла до основної сітки турніру WTA 500 в ОАЕ Киянка Марта Костюк виступить в дуеті зі словенкою Андреєю Клепач. Фото: tennisua.org.