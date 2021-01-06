Бондаренко пройшла до основної сітки турніру WTA 500 в ОАЕ
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко впевнено виграла у середу фінальний матч матч кваліфікації турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).
Результат поєдинку Бондаренко - Валентіні Грамматікопулу (Греція) - 6:1, 6:3, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті рівно 1 годину.
Потенційні суперниці Катерини по першому колу основної сітки турніру - Софія Кенін, Олександра Саснович, Ван Яфань, Олена Рибакіна, Марта Костюк, Мона Бартель, Ярослава Шведова, Гізер Вотсон.
В "основі" також виступить перша "ракетка" України Еліна Світоліна.
Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис. 530 дол.
Фото: btu.org.