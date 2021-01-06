Бондаренко пройшла до основної сітки турніру WTA 500 в ОАЕ

Бондаренко пройшла до основної сітки турніру WTA 500 в ОАЕ

Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко впевнено виграла у середу фінальний матч матч кваліфікації турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Результат поєдинку Бондаренко - Валентіні Грамматікопулу (Греція) - 6:1, 6:3, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті рівно 1 годину.

Потенційні суперниці Катерини по першому колу основної сітки  турніру - Софія Кенін, Олександра Саснович, Ван Яфань, Олена Рибакіна, Марта Костюк, Мона Бартель, Ярослава Шведова, Гізер Вотсон.

В "основі" також виступить перша "ракетка" України Еліна Світоліна.

Читайте також: Бондаренко виграла стартовий матч кваліфікації турніру WTA в ОАЕ

Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис. 530 дол.

Фото: btu.org.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-