Качараба перейшов у празьку «Славію»

Тарас здійснив трансфер всередині чемпіонату Чехії.

Український захисник Ліберецького «Слована» Тарас Качараба продовжить кар'єру в празькій "Славії", повідомляє футбольний агент В'ячеслав Заховайло на своїй сторінці у Фейсбук.

Чеські клуби поки не підтвердили трансфер, але «Слован» раніше повідомляв, що футболіст веде переговори з «Славією».

Деталі контракту з 25-річним українцем і сума угоди не повідомляються.

Угода гравця зі «Слованом» була розрахована до літа 2022 року. Він грав за команду з лютого 2018 року - спочатку на правах оренди з «Шахтаря», а влітку 2019 го підписав повноцінний контракт. На його рахунку 5 голів і 2 ассисти в 97 матчах.

Transfermarket оцінює Качарабу в 800 000 євро.

Нагадаємо, «Славія» після 13 зіграних матчів лідирує в чемпіонаті Чехії, «Слован» йде 8-м.

Фото: Фейсбук Вячеслава Заховайло.



