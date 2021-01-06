Оболонь підписала захисника Лобова: раніше він виступав у лізі «ЛНР»

Останнім клубом Лобова був краматорський «Авангард».

Оболонь оголосила про підписання захисника Олексія Лобова. Угода з 23-річним гравцем розрахована до 30 червня 2022 року, повідомляє офіційний сайт «Оболоні».

Останнім клубом Лобова був Авангард. Захисник провів 11 матчів за краматорський клуб в Першій лізі, відзначившись двома голами.

Оболонь завершила першу частину сезону на дев'ятому місці Першої ліги. Перед поновленням чемпіонату команда проведе збори в Туреччині.

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Нагадаємо, що в кінці серпня минулого року Лобов приєднався до Полісся. Однак ультрас житомирського клубу виступили проти підписання гравця, оскільки Олексій виступав в чемпіонаті так званої ЛНР в 2015-16 роках. На початку вересня Поліссі розірвало контракт з Лобовим.

Фото: fc.obolon.ua.