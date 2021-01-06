Збірна США виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею

Канада - друга, Фінляндія - третя.

Збірна США стала тріумфатором молодіжного чемпіонату світу з хокею, який пройшов в канадському Едмонтоні, передає Укрінформ.

У фіналі американці обіграли господарів змагань з рахунком 2: 0. Переможні шайби - на рахунку Алекса Туркотта і Тревора Зеграса. 19-річного Зеграса визнали MVP усього чемпіонату з 18 очками (сім голів, 11 результативних передач). Він робив результативні дії в кожному матчі турніру.

У матчі за третє місце Фінляндія декласувала Росію (4: 1), забивши три вирішальних шайби в заключному періоді.

Нагадаємо, збірна України повинна була виступити на чемпіонаті в дивізіоні I, але розіграш турніру в нижчих дивізіонах скасували на тлі пандемії COVID-19. Перехід між дивізіонами на чемпіонаті 2021 роки не проводився.

Фото: Getty Images.