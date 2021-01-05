Гол Артема Кравця допоміг «Коньяспору» перемогти «Галатасарай»

Український нападник забив вже 7 м’ячів в чемпіонаті Туреччини.

Нападник «Коньяспору» Артем Кравець відзначився голом у домашньому матчі 17-го туру чемпіонату Туреччини проти «Галатасараю» (4:3), повідомляє Укрінформ.

Кравець вийшов на заміну на 58-й хвилині. На 2-й компенсованій хвилині українець забив четвертий гол «Коньяспору» в матчі, який у підсумку і приніс перемогу господарям 4:3.

Для Кравця це 7 гол в 11 матчах за «Коньяспор» в цьому сезоні.

«Коньяспор» піднявся на 8-е місце чемпіонату Туреччини, набравши 22 очки після 16 матчів.

Фото: twitter.com/konyaspor