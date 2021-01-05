Футболісти "Зорі" вийшли з відпустки і вирушають до Туреччини

Гравці луганського футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Зоря" (Луганськ) завершили відпустку і зібралися у Запоріжжі на навчально-тренувальній базі.

Футболісти пройдуть медичне обстеження, здадуть ПЛР-тести і проведуть кілька втягуваючих тренувань. 7 січня луганчани вирушать на збір до турецького Белека, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".

Легіонери луганчан приєднаються до команди у Туреччині. У Белеку "Зоря" проведе вісім контрольних матчів.

Команда повернеться в Україну 7 лютого і проведе підготовчий тиждень вже у Запоріжжі. Базовий день першого офіційного матчу чемпіонату України - 13 лютого.

Фото: zarya-lugansk.com.