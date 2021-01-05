Хокей: Канада декласувала Росію і зіграє зі США у фіналі молодіжного ЧС
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Укрінформ
Збірні Канади і США виступлять у фінальному поєдинку чемпіонаті світу з хокею-2021, що завершується в канадському місті Едмонтон.
Канадці у півфіналі декласували команду Росії - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) і захищатимуть свій титул, передає Укрінформ.
Канада учетверте за останні п'ять років зіграє в фіналі молодіжного чемпіонату світу.
Американська команда у запеклій боротьбі здолала Фінляндію - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) - і взяла реванш за дві поспіль поразки на останніх чемпіонатах світу.
Матчі за "бронзу" та "золото" відбудуться в Едмонтоні в ніч на 6 січня.
Фото: iihf.com.