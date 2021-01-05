Відсторонення Верняєва – це не обов’язково допінг – директор НАЦУ

Одна з версій – відсутність документа на терапевтичне використання якогось препарату.

Директор Національного антидопінгового центру України Іван Курлищук прокоментував для Tribuna.com інформацію про відсторонення українського гімнаста Олега Верняева від змагань.

«Ця інформація ще не перевірена, документів у нас немає. Цим займається Міжнародна федерація гімнастики. Про щось ми зможемо говорити, якщо буде рішення чи постанова.

Такі відсторонення не обов'язково говорять про факт вживання допінгу. Може не було документа про терапевтичне використання якогось препарату.

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Тобто, що він може його приймати, але цього не відзначили. Може, перевіряють це, різні бувають ситуації», - сказав Курлищук.

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський також підтвердив тимчасове відсторонення Олега Верняева від змагань. Водночас, він відмовився повідомляти подробиці справи.