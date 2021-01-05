Голкіпер Паст: «Десна» має закінчити сезон у призовій трійці

Футбольний голкіпер клубу української Прем'єр-ліги "Десна" (Чернігів) Євген Паст підбив підсумки 2020 року.

Він, зокрема, висловив упевненість, що чернігівськый команді до снаги стати призером чемпіонату України, повідомляє пресслужба "Десни".

"Рік, звичайно, запам'ятався дебютним потраплянням "Десни" у єврокубки. А в життєвому плані запам'ятався карантин, який навчив, напевно, більше стежити за собою та власним здоров'ям. Я вважаю, "Десна" має закінчити сезон у призовій трійці", - сказав 32-річний воротар.

Нині чернігівська команда йде в УПЛ на 3-у місці.

Фото: desna.football.