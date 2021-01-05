Знаменитий борець сумо Хакухо заразився коронавірусом

У знаменитого японського борця сумо Хакухо виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, про це заявила Японська асоціація сумо.

Чемпіон монгольського походження пройшов тест на коронавірус після втрати нюху.

Ця новина з'явилася, коли Японія розглядає питання про оголошення надзвичайного стану в Токіо і його околицях, де різко зросла кількість випадків зараження вірусом.

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Такі заходи, як боротьба сумо, продовжують проводитися, попри пандемію, але випадки захворювання також спостерігаються в цьому виді спорту. У травні 28-річний японський борець сумо помер від коронавірусних ускладнень.

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