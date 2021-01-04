Апеляційний комітет УАФ відхилив позов Собуцького

Суд залишив в силі пожиттєву дискваліфікацію Олега Собуцького.

Апеляційний комітет УАФ залишив в силі рішення КДК про пожиттєву дискваліфікацію почесного президента «Агробізнесу» Олега Собуцького. Рішення може бути оскаржене в CAS, повідомляє УАФ.

У липні 2020-го комітет з етики та чесної гри заявив, що Собуцький порушив кодекс етики і чесної гри. Президент «Агробізнесу» застосував фізичну силу до арбітра Юрія Іванова після матчу «Агробізнес» - «Минай» (0:2) 15 липня. За рішенням УАФ, він вчинив дії, які зашкодили іміджу УАФ і українського футболу в цілому.

Клубу заборонили проводити в Волочиську домашні матчі до окремого рішення комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань. Також КДК оштрафував «Агробізнес» на 500 тисяч гривень.