У Британії через коронавірус до лютого призупинили змагання з боксу

Британська рада з контролю за боксом (BBBoC) прийняла рішення призупинити всі боксерські змагання у Великій Британії через спалах коронавірусу.

Заборона на проведення турнірів поки що поширюється на січень, повідомляє офіційний сайт BBBoC. "Подальшу долю змагань наприкінці січня вирішить медична комісія BBBoC", - зазначається у повідомленні. Читайте також: Володимир Кличко увійшов до незвичайного боксерського рейтингу Спалах коронавірусу у Великій Британий пов'язаний із появою нового штаму захворювання. Фото: worldboxingnews.