У Британії через коронавірус до лютого призупинили змагання з боксу
Укрінформ
Британська рада з контролю за боксом (BBBoC) прийняла рішення призупинити всі боксерські змагання у Великій Британії через спалах коронавірусу.
Заборона на проведення турнірів поки що поширюється на січень, повідомляє офіційний сайт BBBoC.
"Подальшу долю змагань наприкінці січня вирішить медична комісія BBBoC", - зазначається у повідомленні.
Спалах коронавірусу у Великій Британий пов'язаний із появою нового штаму захворювання.
Фото: worldboxingnews.