У Британії через коронавірус до лютого призупинили змагання з боксу

У Британії через коронавірус до лютого призупинили змагання з боксу

Укрінформ
Британська рада з контролю за боксом (BBBoC) прийняла рішення призупинити всі боксерські змагання у Великій Британії через спалах коронавірусу.

Заборона на проведення турнірів поки що поширюється на січень, повідомляє офіційний сайт BBBoC.

"Подальшу долю змагань наприкінці січня вирішить медична комісія BBBoC", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Володимир Кличко увійшов до незвичайного боксерського рейтингу

Спалах коронавірусу у Великій Британий пов'язаний із появою нового штаму захворювання.

Фото: worldboxingnews.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-