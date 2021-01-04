Мирон Маркевич: Хочеться, аби в Лозанні перемогла справедливість

Голова комітету національних збірних команд Української асоціації футболу Мирон Маркевич підбив підсумки 2020 року.

В інтерв'ю офіційному сайту УАФ заслужений тренер України розповів про національну збірну країни, поділився думками про виступ "Шахтаря" й "Динамо" у єврокубках, повідомляє пресслужба асоціації.

"У цілому 2020 рік для нашої національної збірної можна назвати успішним. Команда не загубилися у дивізіоні А Ліги націй і заслужила право залишитися серед кращих європейських збірних. А матч з Іспанією так узагалі був чи не найкращим у виконанні збірної України за останній час. Єдине, що зіпсувало враження, так це розгромна поразка в товариському поєдинку із Францією, але на це були свої причини", - сказав Маркевич.

Він також сподіваеться, що вердикт Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) з приводу незіграного через ситуацією з коронавірусом матчу Ліги націй Швейцарія - Україна має бути на користь нашої збірної.

"Для мене рішення УЄФА про технічну поразку є незрозумілим. Наша команда перебувала у Швейцарії, готувалася до матчу, була готова грати, а якомусь лікарю захотілося, щоб поєдинок не відбувся. Я дуже сподіваюся на те, що в Лозанні переможе справедливість", - заявив голова комітету УАФ.

Виступ українських грандів у єврокубках Маркевич оцінив так: "Думаю, із самого початку було зрозуміло, що "Динамо" у своїй групі Ліги чемпіонів доведеться боротися тільки за третє місце. Надто вже в різних вагових категоріях перебувають команди, які виступали у цьому квартеті (окрім киян, у групі грали "Барселона", "Ювентус" і "Ференцварош". - Прим.). А от "Шахтар" мав непогані шанси вийти до плей-офф Ліги чемпіонів. Якби команда Луїша Каштру зачепилася хоча б за нічию в одному з матчів із "Боруссією", усе могло скластися інакше. Утім, "гірники" й так добре себе проявили у складному квартеті - двічі перемогли "Реал" і двічі зіграли внічию з "Інтером". Не принижуючи заслуг ізраїльського "Маккабі", "Шахтар" зобов'язаний проходити цього суперника у Лізі Європи, а в "Динамо" з "Брюгге" шанси, вважаю, 50 на 50.

Фото: uaf.ua.