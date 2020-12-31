Нападника «МЮ» дискваліфікували за слово «негріто» в соцмережах
Укрінформ
Едінсон Кавані пропустить три матчі.
Нападник «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані дискваліфікований на три матчі, повідомляє клубний сайт.
Уругваєць пропустить найближчі ігри з «Астон Віллою», «Манчестер Сіті» і «Вотфордом». Також Кавані оштрафований на 100 тисяч фунтів.
Футбольна Асоціація Англії покарала форварда «МЮ» через те, що він використовував слово «негріто» в інстаграмі.
Вже відомо, що «МЮ» не буде оскаржувати дискваліфікацію нападника. Кавані вже вибачився за пост і заявив, що не мав наміру когось образити.
Фото: Getty Images