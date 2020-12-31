Циганков - найкращий футболіст київського «Динамо» 2020 року

На клубному сайті футбольного клубу "Динамо" (Київ) 31 грудня завершилося голосування за кращого гравця клубу за підсумками 2020 року.

Як повідомляє пресслужба столичної комнади, переміг 23-річний віцекапітан "Динамо" Віктор Циганков. Він набрав 29% голосів респондентів, передає Укрінформ. Читайте також: Циганков визнаний кращим футболістом чемпіонату України в 2020 році Друге місце розділили воротар Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів. Понад 10% мають Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та переможець торішнього опитування уругваєць Карлос де Пена. Фото: fcdynamo.kiev.ua.