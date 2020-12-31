Циганков - найкращий футболіст київського «Динамо» 2020 року
Укрінформ
На клубному сайті футбольного клубу "Динамо" (Київ) 31 грудня завершилося голосування за кращого гравця клубу за підсумками 2020 року.
Як повідомляє пресслужба столичної комнади, переміг 23-річний віцекапітан "Динамо" Віктор Циганков. Він набрав 29% голосів респондентів, передає Укрінформ.
Друге місце розділили воротар Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів. Понад 10% мають Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та переможець торішнього опитування уругваєць Карлос де Пена.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.