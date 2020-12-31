Хокей: Німеччина вперше гратиме у плей-офф молодіжного чемпіонату світу
Укрінформ
Молодіжна збірна Німеччини з хокею вперше у своїй історії вийшла до раунду плей-офф молодіжного чемпіонату світу.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), передає Укрінформ.
Німецька збірна набрала 5 очок і посіла третє місце у групі. Команда здобула перемоги над збірними Словаччини (4:3, овертайм) та Швейцарії (5:4), а також програла Фінляндії (3:5) та Канаді (2:16).
Молодіжний чемпіонат світу з хокею триває в Едмонтоні (Канада).
Фото: twitter.com/IIHFHockey.