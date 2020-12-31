Хокей: Німеччина вперше гратиме у плей-офф молодіжного чемпіонату світу

Молодіжна збірна Німеччини з хокею вперше у своїй історії вийшла до раунду плей-офф молодіжного чемпіонату світу.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), передає Укрінформ. Німецька збірна набрала 5 очок і посіла третє місце у групі. Команда здобула перемоги над збірними Словаччини (4:3, овертайм) та Швейцарії (5:4), а також програла Фінляндії (3:5) та Канаді (2:16). Читайте також: УХЛ: «Сокіл» обіграв «Донбас», перемоги «Дніпра», «Білого Барсу» і «Кременчука» Молодіжний чемпіонат світу з хокею триває в Едмонтоні (Канада). Фото: twitter.com/IIHFHockey.