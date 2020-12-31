Українець Ваншельбойм вийшов до чвертьфіналу турніру ITF в Тунісі
Укрінформ
19-річний український тенісист Ерік Ваншельбойм здобув право виступати в 1/4 фіналу турніру ITF M15 в місті Монастір (Туніс).
У поєдинку другого кола Ваншельбойм, посіяний під шостим номером, переміг свого ровесника из США Престона Брауна - 6:2, 6:2, передає Укрінформ.
У матчі за півфінал українець посперечається з четвертим номером змагань 23-річним австрійцем Александером Ерлером.
Турнір в Монастірі триватиме до 3 січня.
Фото: btu.org.